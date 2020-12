M. Pokora craque pour une nouvelle coloration... le chanteur change encore de tête !

Les bonnes résolutions, si on peut en prendre cette année, attendront le 1er janvier 2021. Mais certaines personnes sont un chouia à l'avance. M. Pokora, par exemple, s'est offert un divin petit rafraîchissement en changeant de coupe de cheveux - un nouveau look pour une nouvelle vie sans Covid ? Sur son compte Instagram, le 27 décembre 2020, le chanteur de 35 ans a révélé qu'il avait, une fois de plus, craqué pour les sirènes de la décoloration. Le voilà à nouveau blond platine !

M. Pokora pourra-t-il bientôt présenter sa crinière lunaire sur scène ? Difficile à dire. Et bien qu'il soit révolté par le peu de considération du gouvernement pour la culture en cette période de crise, le chanteur ne s'est pas gâché les fêtes de Noël. Comme il l'a raconté sur les réseaux sociaux, il a pu respecter la tradition du repas de fête, du sapin et de l'ouverture des cadeaux au pied du conifère en cette année si précieuse pour son fils Isaiah... puisqu'il découvrait la magie pour la première fois. "Noël a repris un tout autre sens depuis eux, écrivait-il. Joyeux Noël les ami(e)s. Que l'amour et la joie remplissent vos maisons. Une pensée pour celles et ceux qui sont seul(e)s ou loin de leurs familles."