Diaporama M. Pokora craque pour une nouvelle coloration... le chanteur change encore de tête !

M. Pokora et Christina Milian lors de vacances

Exclusif - Jean-Marc Généreux et M. Pokora (Matt Pokora) - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Spectaculaire" présentée par Jean-Marc Généreux. Le 22 septembre 2020. © Pierre Perusseau / Bestimage

Le premier Noël de M. Pokora papa avec Isaiah, Violet et Christina Milian.

M. Pokora et Christina Milian au printemps dernier, quelques mois après la naissance de leur fils Isaiah.

L'actrice américaine Christina Milian se rend au showroom de Pretty Little Thing pour célébrer le mois du patrimoine hispanique à Los Angeles, le 18 septembre 2020.

Exclusif - M. Pokora à la sortie de l'hôtel "Les Jardins du Faubourg Hotel & Spa By Shiseido" à Paris le 16 septembre 2020.

11 / 12

Exclusif - Matt Pokora (M. Pokora) profite de la plage du Martinez et de la navette du palace, avec sa compagne Christina Milian et leur fille Isaiah, pour fuir la foule et se réfugier sur les îles au large de Cannes. Le 22 juillet 2020.