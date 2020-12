Christina Milian révèle le jour précis où elle est tombée amoureuse de M. Pokora

Le 30 décembre 2020, Christina Milian a partagé plusieurs moments importants de son histoire d'amour avec M. Pokora. Maman de Violet (10 ans, née de son union avec The-Dream) et d'Isaiah (11 mois, fruit de son amour avec M. Pokora), la chanteuse américaine a publié des clichés inédits du moment précis où elle était tombée sous le charme du beau frenchie.

Quand j'ai vu que lui et Violet s'entendaient à merveille

Après avoir posté plusieurs photographies de leur rencontre au club L'Opéra (où on aperçoit clairement M.Pokora la dévorer des yeux), la chanteuse a confié qu'avant de le rencontrer, elle avait vécu des histoires sentimentales plus ou moins compliquées. "Je me sentais tellement seule et j'en avais marre de tomber sur des losers" explique-t-elle en story. Interrogée par des abonnés, la jolie brune a aussi révélé le moment précis où elle avait compris qu'elle aimait l'interprète de Planètes. "Quand j'ai vu que lui et Violet s'entendaient à merveille" écrit-elle en légende d'un cliché où Matt et Violet s'enlacent tendrement.

Très proche de ses fans, elle a également posté une photographie du jour où elle était tombée enceinte d'Isaiah. Habillée d'un ensemble de lingerie rose très sexy de la marque Savage Fenty (dont elle est l'ambassadrice), Christina écrit : "Sur cette photo je n'étais pas encore enceinte mais c'est le jour où la cigogne a déposé un bébé dans mon ventre... Merci Savage Fenty !" Nostalgique de ces instants magiques, l'interprète des titres When You Look At Me et Dip It Low a aussi partagé un cliché à l'hôpital juste avant de donner naissance à son fils né le 20 janvier 2020.

Cet été, la femme de M. Pokora en avait dit plus sur sa rencontre avec M. Pokora à Saint-Tropez il y a trois ans. "C'était le mec le plus sexy que j'avais rencontré cet été. Il me le fallait ! J'avais regretté de ne pas m'être plus apprêtée pour cette soirée. Mais je ne pensais rencontrer personne un lundi soir..." avait-elle confié avant d'ajouter Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai été littéralement époustouflée à la seconde où j'ai posé les yeux sur lui et je ne savais pas du tout si j'étais son type !" Enceinte de son troisième enfant (le second pour Matt), Christina a désormais trouvé son prince charmant.