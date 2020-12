Christina Milian enceinte : photo inédite de son ventre déjà bien arrondi

Le 10 décembre dernier, Christina Milian et M. Pokora annonçaient l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant à deux. Déjà, l'artiste américaine publiait des clichés de son baby bump. Une de ces photos sortait du lot : on y voyait M. Pokora poser un genou à terre sur une plage idyllique, au coucher du soleil. De loin, on aurait pu prendre cette pose pour une demande en mariage.

Cela aurait été un clin d'oeil bien trouvé aux révélations de Public, qui expliquait que Christina Milian et M. Pokora s'étaient mariés au sein de la mairie du 8e arrondissement de Paris. On imagine que cette union - célébrée en présence de la famille et des proches du chanteur - n'est que la première partie d'un mariage bien plus festif qui devrait prendre place une fois que la pandémie le permettra. Les fans ont déjà hâte de voir ce futur bébé, Isaiah (11 mois) et Violet (10 ans) en enfants d'honneur...

Après un séjour express à Paris pour se marier, Christina Milian et son Frenchy sont revenus en leur domicile de Los Angeles (Californie, États-Unis), afin de passer les fêtes de fin d'année avec la famille de l'actrice, pour le tout premier Noël d'Isaiah. Ils y ont retrouvé Violet, née du mariage passé de Christina Milian au rappeur The-Dream.