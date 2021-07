M. Pokora et Christina Milian : Couple stylé pour une grosse fiesta à Saint-Tropez

Cet été, M. Pokora et Christina Milian sillonnent les côtes méditerranéennes ! Entre deux excursions en mer, le couple a regagné la terre ferme, le temps d'une soirée en amoureux à Saint-Tropez. Le chanteur et son épouse s'étaient mis sur leur 31 pour fêter la réouverture des boîtes de nuit.

Et c'est au VIP Room, lieu de leur toute première rencontre, que M. Pokora et Christina Milian sont retournés vendredi soir (9 juillet 2021) ! Les parents d'Isaiah et Kenna (2 ans et 2 mois) ont été accueillis par Jean-Roch, ami du couple et propriétaire des lieux, puis ont commencé leur soirée par un dîner au restaurant La Gioia. Christina s'est ensuite fait un plaisir d'offrir à ses abonnés Instagram une courte visite du VIP Room de Saint-Tropez dans sa story du soir.

"Bonjour VIP Room, c'est bon de revenir", avait écrit @christinamilian sur un selfie vidéo. Elle a ainsi révélé aux internautes sa tenue du soir, composée d'une chemise et d'un pantalon à motifs floraux de la marque Pretty Little Thing. M. Pokora s'était lui aussi bien habillé pour l'occasion, avec une chemise noire transparente, un pantalon bleu Homme Plissé Issey Miyake et des baskets Dior.