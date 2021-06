M. Pokora et Christina Milian en vacances en Corse : jet privé pour toute la famille

C'est l'heure des vacances ! M. Pokora, sa femme Christina Milian et leur petite tribu se sont envolés pour un séjour de rêve en Corse. Le jeune couple, parents d'Isaiah et Kenna (1 an et 2 mois), a embarqué, mercredi 30 juin, à bord d'un jet privé pour un voyage plus confortable. Le papa poule de 35 ans portait son fils Kenna dans ses bras alors qu'ils se trouvaient sur le tarmac. Un moment père-fils que la chanteuse Christina Milian a immortalisé et partagé dans sa story Instagram. Sa fille aînée Violet (11 ans) était également du voyage.

Une fois dans l'avion, les jeunes parents ont pu décompresser et prendre la pose aux côtés de leurs bambins. Violet Madison, la fille aînée de Christina Milian, issue de sa relation passée avec le rappeur The-Dream, avait l'air très heureuse de partir en vacances ! "Toute l'équipe est là", a écrit l'interprète de When you look at me, tout en filmant ses enfants à bord de l'avion. Le choix de la destination leur a paru comme une évidence, puisque la petite famille a déjà séjourné sur l'Ile de Beauté l'été dernier.

Des vacances méritées avant une rentrée chargée

M. Pokora a jonglé entre divers projets ces derniers temps et semblait avoir besoin de se ressourcer, entouré de ses proches. A la rentrée, l'ancien membre des LinkUp sera à l'affiche d'une comédie, Les Grandes Ambitions dans laquelle il donnera la réplique à Estelle Lefébure et Philippe Lellouche, dès le 17 septembre au Théâtre de la Madeleine, à Paris.