RFM Music Show : Bernard Montiel accueille M. Pokora pour son grand retour sur une scène française

Les soirées musicales s'enchaînent avec l'arrivée de l'été et ce mercredi 30 juin 2021 c'est sur C8 que les téléspectateurs ont rendez-vous. La chaîne retransmet dès 21h le RFM Music Show qui a eu lieu le 26 juin dernier au Palais des sports de Marcel Cerdan de Levallois-Perret devant plus de 2 000 personnes. Un grand événement mis en place à l'occasion des 40 ans de la station de radio, laquelle diffusera elle aussi l'émission sur ses antennes (103.9). "C'est le show musical de l'été", s'est réjouit RFM, annonçant la venue des "plus grands artistes de la scène musicale pour l'un des premiers grands shows en public de ces derniers mois".

Bernard Montiel a été choisi pour animer la soirée, avec la complicité de Ludovine Retory. Le duo accueillait ainsi Amir, Clara Luciani, Kendji Girac, Patrick Bruel, Hoshi, Christophe Maé, Claudio Capéo, Florent Pagny, Calogero, Louane, Amel Bent et Sharleen Spiteri du groupe Texas. Matt Pokora y a fait également son grand retour sur une scène française après de longs mois d'absence passés aux États-Unis et au cours desquels son deuxième fils est né. En outre, les fans des ex-candidats de The Voice en 2014 auront le plaisir de voir Jérémy Frérot et Flo Delavega réunis sur un même plateau bien qu'ils ne chanteront pas ensemble.

Pour rappel, cette édition anniversaire du RFM Music Show aurait dû se tenir en 2020 mais, en raison de la crise sanitaire, tout avait été annulé. Par ailleurs, le Palais des sports de Marcel Cerdan de Levallois-Perret, site emblématique du sport en Île-de-France, n'avait pas accueilli de grands concerts musicaux depuis au moins 10 ans.