Christina Milian et M.Pokora parents pour la 2e fois : première photo avec bébé à l'hôpital

Et de trois ! Le 24 avril 2021, Christina Milian a donné naissance à son troisième enfant, le deuxième avec M. Pokora. La chanteuse américaine de 39 ans a pris la pose avec son nourrisson, un petit garçon prénommé Kenna. Rayonnante, la maman de Violet Madison (11 ans, fruit de son ancienne histoire le rappeur The-Dream) et d'Isaiah (1 an) apparaît en pleine séance de peau à peau avec son bébé.

En légende, elle écrit : "Kenna, Bienvenue dans le monde petit garçon ! Wow, quelle aventure nous avons vécue depuis le jour où il a été conçu ! Je remercie Dieu chaque jour de me bénir avec son énergie super active (je me demande d'où il la tient ?) et maintenant de rencontrer notre petit garçon en bonne santé ! Reconnaissante. Bénie." Comblée depuis 4 ans avec M. Pokora, elle lui adresse ensuite une magnifique déclaration d'amour : "Maintenant nous sommes 5 ! Merci mon M. Pokora d'être le meilleur partenaire/papa/meilleur ami qu'une femme puisse demander. Tu es un roi à mes yeux."