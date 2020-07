M. Pokora : Papa très "chaud" pour Christina Milian, en toute circonstance

Enviée par des milliers de femmes, Christina Milian a la chance de partager sa vie avec le très sexy M. Pokora. Maman comblée de Violet Madison (issue de sa relation avec le rappeur The-Dream) et d'Isaiah (fruit de son amour avec l'interprète du titre Les Planètes), la chanteuse et actrice américaine de 38 ans a partagé des images rares de son homme prêt à aller se coucher, dans la soirée du samedi 18 juillet 2020.

N'allez pas imaginer M. Pokora en pantoufles ou en pyjama oversize. Pas du tout. Très avantagé par Dame nature, M. Pokora est apparu torse nu simplement habillé d'un short blanc et d'un bob (on lui pardonnera cet écart). Bien sûr, l'artiste de 34 ans s'est affiché toujours aussi musclé et paré de ses nombreux tatouages. En légende, l'interprète des titres When You Look At Me et Dip It Low a écrit : "Hot dad". Amusée, elle a confié à ses fans : "Il est tellement sexy quand il m'apporte des couches..." Comme quoi, on pensait impossible d'être attirant au moment de changer les couches, M. Pokora nous prouve (habilement) le contraire.

Après avoir fait une escale en Corse, le couple est actuellement à Saint-Tropez. Un peu plus tôt dans la journée, toute la famille s'était rendue au restaurant pour profiter d'un repas au soleil. L'occasion pour tous les fans des deux amoureux d'apercevoir leur fils Isaiah (qui aura 6 mois le 20 juillet 2020). Habillé d'un adorable ensemble vert fluo aux motifs dinosaures, on a entendu le fils de M. Pokora et de Christina Milian gazouiller tranquillement sur les genoux de sa maman. Plus heureuse que jamais dans cette nouvelle famille recomposée, la chanteuse de 38 ans a commenté : "J'aime tellement mes bébés". Et on la comprend !