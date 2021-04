M. Pokora : Jaloux de son fils Isaiah gâté par un cadeau dont il rêvait lui aussi...

À 15 mois, Isaiah est déjà l'heureux propriétaire d'une... Bentley. Bientôt papa pour la deuxième fois avec sa femme la chanteuse et actrice américaine Christina Milian, le populaire M. Pokora a en attendant offert un tout nouveau bolide à son fils. Le 23 avril 2021, le chanteur de 35 ans a ainsi dévoilé la nouvelle poussette très luxueuse destinée à son cher "prince". De quoi le rendre un peu jaloux !

Toujours très admirative de son époux, la chanteuse américaine de 39 ans n'a bien sûr pas manqué de filmer M. Pokora alors qu'il tentait d'assembler, non sans quelques difficultés, toutes les pièces du tricycle signé Bentley. "Papa, montre-nous ce que tu as acheté pour Isaiah... Wow, regardez ces roues impressionnantes !" dit-elle avec amusement.

Après un montage long et assez fastidieux des différents éléments, le jeune papa a filmé [voir diaporama] le nouveau cadeau d'Isaiah avec beaucoup de fierté. Siège en cuir molletonné, broderies or et roues tout terrain, le petit garçon a vraiment été gâté par ses parents. Un peu trop ? M. Pokora n'a pas manqué de souligner qu'il s'agit là d'un cadeau particulièrement exceptionnel. "J'ai dû attendre mes 30 ans pour avoir la mienne, lui... 15 mois...", a écrit non sans humour l'interprète du titre Les Planètes, qui rêvait donc lui aussi d'avoir une Bentley mais, on l'imagine, avec quatre roues et un volant. Une nouvelle acquisition qui risque de beaucoup plaire au petit Isaiah...

En couple depuis l'été 2017, M. Pokora et la charmante Christina Milian s'apprêtent à devenir parents pour la deuxième fois. Mariés depuis le 9 décembre 2020, les amoureux vont bientôt agrandir leur famille avec un nouvel enfant. Cet enfant sera le troisième pour Christina Milian qui était déjà maman d'une fille, Violet Madison Nash (11 ans), née de son union passée avec le rappeur The-Dream.