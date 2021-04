M. Pokora fier de Christina Milian : enceinte, elle joue les showgirls et parade à Los Angeles

Non, il ne s'agit pas de la dernière parade Disney mais bien de l'incroyable show pour l'ouverture de la première boutique Beignet Box de Christina Milian. Le 10 avril 2021, M. Pokora a partagé des images du véritable spectacle organisé par la chanteuse et comédienne dans les rues de Los Angeles. Telle une princesse, la maman de Violet (11 ans, née de sa relation avec le rappeur The-Dream) et d'Isaiah (1 an) était habillée d'une longue robe satinée et dansait joyeusement sous les yeux des passants.

Très fier, M. Pokora n'aurait raté ce spectacle pour rien au monde. Sur Instagram, l'artiste français de 34 ans a dévoilé des clichés et des vidéos de la fête sur lesquels on le découvre avec sa femme, touchant tendrement son imposant baby bump. "Aujourd'hui, c'était le défilé et la célébration de l'ouverture de la première boutique Beignet Box. La première d'une longue série. (...) Fier de vous Christina et Elizabeth. J'ai été témoin de votre travail acharné et vous avez même réussi à le faire malgré cette pandémie. Vous êtes de vraies guerrières. Vous méritez ce qui (j'en suis sûr) ce qui va se passer ensuite... Des beignets toute la journée !" écrit l'interprète du titre Planètes.