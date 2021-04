Christina Milian en fête, avec un ventre bien rond : heureuse nouvelle avant l'accouchement

Enceinte de son troisième enfant, Christina Milian ne chôme pas ! Le 9 avril 2021, la chanteuse américaine de 39 ans a été aperçue à l'inauguration de son Beignet Box Cafe à Los Angeles. Habillée d'une jupe haute et d'un crop top blanc, la femme de M. Pokora a laissé apparaître son large baby bump dans une tenue moulante. Très heureuse, l'artiste a laissé exploser son bonheur en dansant devant sa boutique avec ses nombreux invités, tout en sirotant un délicieux cocktail (sans alcool).

Dans ses stories Instagram, la maman de Violet (11 ans, née de sa relation avec le rappeur The-Dream) et d'Isaiah (1 an) a partagé la traditionnelle découpe du ruban symbolisant l'ouverture de son café/boutique. Bientôt maman pour la troisième fois, Christina Milian a reçu de nombreuses félicitations pour son magasin mais aussi pour sa grossesse, certains invités n'hésitant pas à toucher l'imposant ventre rond de la chanteuse et comédienne.

Mariée à M. Pokora depuis le 9 décembre 2020, Christina Milian avait lancé un nouveau concept de Food Truck à Los Angeles : le Beignet Box Truck en 2019 alors qu'elle était enceinte d'Isaiah. Très active, l'interprète du titre When You Look At Me n'avait à l'époque pas hésité à travailler et à aller concocter de délicieux beignets pendant sa grossesse. Imaginé avec son amie Elizabeth Morris, la marque Beignet Box Truck pourra désormais compter sur une nouvelle boutique située dans le quartier branché de Studio City.

De nombreuses stars ont déjà succombé aux gourmandises sucrées de Christina Milian comme on peut le découvrir sur le site internet de la marque. Ainsi, Kim Kardashian aurait déjà commandé ses beignets ainsi que le chanteur Brett Young.