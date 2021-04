M. Pokora et son fils Isaiah : tendre câlin, tablette et repas de champion, leur belle journée

M. Pokora et sa femme Christina Milian régalent très souvent les internautes avec d'adorables photos de leur fils Isaiah (1 an). Ce week-end, c'est la chasse aux oeufs de Pâques de la petite famille qui a attendri leurs fans. Mercredi 7 avril 2021, le chanteur a fait un nouveau cadeau à ses abonnés en partageant un moment plein de tendresse avec son fils.

Le matin rime avec câlin pour l'artiste et son bébé. Comme on peut le voir dans la story du compte Instagram de Matthieu Tota (oui, c'est son vrai nom !), le très chou Isaiah, encore dans sa grenouillère aux imprimés rennes, adore s'allonger sur le torse musclé de son papa (nombreux sont ceux qui aimeraient d'ailleurs prendre cette place). Une pause tendresse idéale pour commencer la journée de bonne humeur.

Une autre image permet de voir ô combien l'enfant a grandi. Il se tient debout au milieu de son parc, toujours dans son habit de nuit. Même si la photo a été légèrement prise en contre-plongée, Isaiah semble avoir sacrément grandi. Rien à voir avec les précédents clichés dévoilés par le couple.

Autre cadeau de M. Pokora, une troisième photo du bambin, nu avec une couche, allongé dans le lit des parents. Le petit est "occupé" et "ne doit pas être dérangé" comme l'écrit son papa en anglais. Un bébé occupé à quoi ? A regarder une tablette (éducative ?). Une activité controversée puisque la liste de l'impact négatif des écrans tactiles sur la santé est bien connue, surtout chez les bébés et jeunes enfants. Mais chaque parent fait comme il l'entend et cette photo n'en demeure pas moins très mignonne.

Après une journée ensoleillée passée avec son fils, le chanteur a enfin montré ce qui avait été préparé pour le dîner d'Isaiah : du riz, de l'avocat, ce qui semble être du poulet et des tomates. Un repas de champion pour suivre justement la Ligue des Champions avec son papa, grand passionné de football. Même à des milliers de kilomètres de l'Europe, M. Pokora ne loupe rien de cette grande compétition. Le PSG affronte ce soir le Bayern. Matt, grand supporter de l'OM, suivra-t-il malgré tout le match ?