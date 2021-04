M. Pokora dévoile une photo de son fils d'Isaiah en pleine chasse aux oeufs de Pâques

De retour auprès de sa chérie Christina Milian, M. Pokora a pu fêter Pâques avec son fils Isaiah et sa belle-fille Violet. Et parce que le couple installé à Los Angeles ne fait jamais les choses à moitié, toute leur maison était décorée avec de nombreux oeufs et autres sucreries au chocolat. Très fier, l'interprète des titres Planètes et Juste une photo de toi a partagé un cliché de son fils au milieu de ballons multicolores installés pour l'occasion. "Joyeuses Pâques" écrit l'artiste de 35 ans. Sur la photographie, on peut découvrir le petit garçon habillé de manière très élégante avec un ensemble à motif vichy, tout à fait raccord avec la fête. Paré de superbes baskets colorés, Isaiah est debout et tient fièrement de gigantesques ballons à l'aide d'une ficelle. Une belle prouesse pour le petit garçon qui a fêté son premier anniversaire le 20 janvier dernier.

Une après-midi placée sous le signe de la gourmandise pour M. Pokora et sa femme, enceinte de leur deuxième enfant. Une maman très sexy sur laquelle, soit-dit-en-passant, le chocolat semble n'avoir aucun effet sur sa ligne et sa silhouette parfaite. Profiter de Pâques, déguster des lapins en chocolat et ne pas prendre un kilo ? Tel semble être le crédo de la sublime Christina. Plus sensuelle que jamais pendant cette troisième grossesse, la chanteuse américaine de 39 ans poste d'ailleurs régulièrement des clichés en lingerie fine sur les réseaux sociaux. "My greatest pleasure in life is doing things people said I can't do" ("Mon plus grand plaisir dans la vie est d'accomplir des choses que les gens pensent que je suis incapable de faire") écrivait-elle en légende d'une nouvelle photo sexy postée le 2 avril 2021. On comprend mieux désormais le sens de cette mystérieuse phrase...

Pour rappel, Christina et M. Pokora se sont mariés le 9 décembre 2020, à la mairie du 8e arrondissement de Paris. Le lendemain, l'artiste américaine annonçait être enceinte de leur deuxième enfant.