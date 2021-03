Christina Milian enceinte : elle honore sa sublime soeur (presque) jumelle, Danielle

Si on connait Christina Milian, la chanteuse, actrice et influenceuse américaine, on a moins l'habitude de voir "Tina". C'est comme cela que ses proches la surnomment, notamment ses deux petites soeurs Danielle et Elizabeth. Pour l'anniversaire de sa soeur cadette, "Dani", elle a publié un tendre message sur Instagram, le mardi 2 mars 2021.

"Joyeux anniversaire ma soeur ! Comme toujours, je suis dans un tout autre État et je me retrouve dans l'incapacité de célébrer ton anniversaire avec toi, mais je fête quand même ça de loin. Je t'aime ma reine... ta loyauté est sans faille et ton esprit sauvage (quand tu le laisses sortir) est le feu d'une soirée... Je suis si heureuse que nous ayons été réunies par Dieu. Joyeux anniversaire ma soeur et danse pour moi ! Avec amour, Tina", a écrit Christina Milian sur le réseau social, tout en publiant une belle photo de sa soeur.