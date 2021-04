M. Pokora : Sa femme Christina pose en robe courte et révèle son plus grand plaisir

Un cliché très hot qui a, comme d'habitude, enflammé la Toile et provoqué de nombreuses réactions chez les internautes. "Oohh quel sublime et énorme babybump !", "Magnifique", "La femme enceinte la plus sexy du monde", "Je crois que quelqu'un va bientôt arriver !!", "La naissance approche !!!" peut-on lire en commentaires.

Enceinte de son troisième enfant, l'interprète des titres When You Look At Me et Dip It Low est déjà maman d'Isaiah (13 mois, né de son union avec M. Pokora) et de Violet (11 ans, née de son précédent mariage avec le producteur de musique The-Dream). En décembre dernier, Christina et M. Pokora avaient indiqué s'être mariés à Paris sur les réseaux sociaux avant d'annoncer attendre un troisième enfant le 10 décembre 2020. "Toi et moi + 3. Isaiah est déjà un grand frère protecteur..." avait confié l'interprète des titres Pas sans toi et Planètes, visiblement impatient d'être une nouvelle fois papa.