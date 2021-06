Diaporama M. Pokora et Christina Milian en vacances en Corse : jet privé pour toute la famille

M. Pokora et Christina Milian en vacances en Corse : jet privé pour toute la famille

M. Pokora et Christina Milian dans un jet-privé les conduisant en Corse le 30 juin 2021.

M.Pokora et sa femme Christina Milian dans un jet-privé, direction la Corse. Le 30 juin 2021.

M. Pokora et son fils Kenna dans l'avion. Juin 2021

Christina Milian et sa petite famille à bord de leur jet privé. Juin 2021

M. Pokora et Christina Milian sont arrivés en Corse le 30 juin 2021.

M.Pokora et sa famille sont bien arrivés dans le Sud ! Juin 2021

Christina Milian et sa fille Violet à bord de leur jet privé. Juin 2021

Christina Milian, enceinte, et son compagnon M Pokora (Matt) font la promotion de la marque "Beignet Box" de Christina sur un char lors d'une parade à Los Angeles le 10 avril 2021.

Christina Milian et son petit Kenna à bord de leur jet privé. Juin 2021

M. Pokora et son Kenna sur le tarmac. Juin 2021

