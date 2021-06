Tony Parker se lance un nouveau défi, soutenu de près par Alizé Lim... et sa belle-mère !

Ces deux-là ne se quittent plus ! En couple depuis quelques mois, Tony Parker (39 ans) et Alizé Lim (30 ans) font tout ensemble. Aperçus plusieurs fois à Roland-Garros, l'ancien basketteur et l'ex-joueuse de tennis sont véritablement fusionnels et ils ne s'en cachent pas sur les réseaux sociaux. A la retraite depuis déjà quelques années, le champion de NBA s'investit dans de nombreux projets, puisqu'il est président de l'ASVEL et, depuis hier, ambassadeur de la chaîne hippique Equidia, ainsi que de France Galop.

Une conférence de presse a été organisée jeudi 17 juin 2021, animée par la journaliste Carine Galli, et pendant laquelle Tony Parker a officialisé ce nouveau partenariat. Déjà propriétaire de chevaux de course et à la tête de l'écurie Infinity Nine Horses, l'ex d'Eva Longoria est un amoureux de courses hippiques depuis son enfance et il souhaite désormais populariser ce sport grâce à ce nouveau partenariat.

Pour l'occasion, sa nouvelle compagne Alizé Lim était bien évidemment de la partie. Accompagnée par sa mère, comme elle l'a montré sur sa story Instagram, celle qui s'est récemment déclarée HPI, était aux premières loges pour soutenir son homme. Présente lors de la conférence de presse, elle apparaît ravie de ce nouveau challenge. En plus de ce partenariat, une série documentaire intitulée The Big Bet sera diffusée sur Equidia. On y suivra Tony Parker au quotidien, dans son rôle de patron d'écurie. Un premier extrait permet d'ailleurs de voir qu'Alizé Lim est très impliquée dans ce projet.