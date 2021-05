Alizé Lim diagnostiquée HPI : les conséquences sur son couple avec Tony Parker

Depuis l'officialisation de leur relation, Alizé Lim et Tony Parker filent le parfait amour ! En privé, la tenniswoman confie que son haut potentiel intellectuel affecte son couple. "Tout est pris au premier degré, la peur est maximisée", reconnaît-elle.

"Quelle belle émission 100% HPI hier soir partagée avec @jeannesiaudfacchin, Stéphane Bousquet (directeur d'une école pour enfants HPI) et le formidable présentateur Patrice Romedenne", écrit Alizé Lim sur Instagram après son passage dans l'émission Alors on pense, sur France Info. La compagne de Tony Parker y était invitée pour parler de son livre, Éloge de l'inconditionnel : Témoignage d'un zèbre sur le cour (aux éditions Vuibert). Elle y raconte son parcours sportif et sa condition de HPI (haut potentiel intellectuel).

"Je peux avoir des réactions exacerbées dues au trop-plein d'émotion. Pour qu'il me comprenne, je lui montre des vidéos qui expliquent le comportement des HPI", expliquait Alizé à Paris Match, concernant son histoire avec Tony Parker. Sur le plateau d'Alors on pense, elle ajoute : "Je pense qu'on a besoin d'une quantité d'amour, c'est tout en plus, et à l'extrême, ce n'est jamais assez, tout est remis en question, tout est pris au premier degré, la peur est maximisée."