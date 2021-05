Tony Parker et Alizé Lim : Amoureux et gourmands avec M. Pokora

C'est un début de road trip que mènent Tony Parker et Alizé Lim aux États-Unis ! Après San Antonio, le couple a posé ses valises en Californie, à Los Angeles. Ils passent le plus clair de leur temps en compagnie de Matt Pokora, qui leur a fait découvrir une de ses adresses gourmandes préférées...

Matt Pokora compte près de 3 millions d'abonnés Instagram. Il partage avec eux son quotidien grâce à ses publications et les a virtuellement invités à déjeuner ce jeudi 13 mai 2021. Le chanteur de 35 ans et papa de deux garçons (Isaiah et Kenna, 16 mois et 3 semaines) est allé chez Michelina, nom d'une boulangerie française dirigée par son ami Vincent Benoliel et située au Farmers Market, dans le centre commercial The Grove.

Tony Parker et Alizé Lim étaient les invités de M. Pokora. L'ex-basketteur et la joueuse de tennis se sont régalés, comme l'ont montré leurs stories respectives. Tony a commandé des oeufs brouillés, et sa compagne un toast à l'avocat qu'elle a filmé avant de déguster.

Tony et Alizé se régalent à L.A. ! La veille (mercredi 12 mai), ils s'étaient rendus à la Beignet Box, la boutique de beignets ouverte par Christina Milian. La légende des San Antonio Spurs a ensuite dévoré un taco au domicile de M. Pokora et son épouse.

Christina était absente de la sortie entre amis de jeudi, préférant certainement rester avec ses bébés. "Oui, s'occuper de deux enfants de moins de 2 enfants peut être difficile... surtout si papa est occupé dehors", écrivait-elle récemment sur Instagram. Heureusement, papa a vite retrouvé sa famille, d'abord pour emmener son fils aîné Isaiah dans un parc et l'entraîner au foot (et non plus au basket), puis pour veiller sur le petit Kenna à la maison.

Christina a profité d'un break, jeudi soir, pour célébrer l'anniversaire de son ami J.Ryan La Cour.