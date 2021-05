Christina Milian : Maman comblée mais un peu débordée après la naissance de Kenna

Le 24 avril 2021, Christina Milian annonçait à ses abonnés Instagram la naissance de son troisième enfant ! Depuis, elle partage avec eux les premiers instants de la vie du petit garçon, Kenna. L'actrice et épouse de M. Pokora leur confie également les difficultés rencontrées pour gérer deux bébés seule, en l'absence de son mari.

Christina Milian compte plus de 6,5 millions de followers Instagram. Elle y a publié une nouvelle vidéo et deux adorables photos dans un diaporama, ce dimanche 2 mai 2021. La chanteuse et actrice de 39 ans a d'abord montré Isaiah (15 mois) attrapant les pieds de son nouveau petit frère. Elle a ensuite partagé un cliché des deux garçons assoupis.

"Ces petits pieds me gardent sur le qui-vive, écrit @christinamilian en légende de sa publication. Oui, s'occuper de deux enfants de moins de 2 enfants peut être difficile... surtout si papa est occupé dehors et que Violet dort chez une copine... Mais ce genre de moments transforment les incertitudes en bonheur absolu et je ne les échangerais contre rien au monde. Bon dimanche !"

En commentaire, des centaines d'internautes ont réagi, en partageant leurs expériences ou en la félicitant pour son adorable famille !