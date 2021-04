M. Pokora papa pour la 2e fois : tendre vidéo de son fils Kenna dans les bras de Christina Milian

Un peu plus d'un an seulement après la naissance de leur premier enfant ensemble, Isaiah (en janvier 2020), Matt Pokora et Christina Milian ont accueilli un deuxième fils le 24 avril 2021. Et le couple n'a pas tardé à le présenter à sa communauté sur les réseaux sociaux. En effet, chacun a posté une première photo avec ce nouveau bébé qui a hérité du doux prénom Kenna sur Instagram. Toujours en train de se remettre de son accouchement à la maternité, la chanteuse et actrice américaine de 39 ans a par la suite partagé quelques bribes de moments intimes entourée de ses deux hommes.

Via sa story de dimanche 25 avril, Christinia Milian s'est filmée avec Kenna dans les bras, sereinement endormi dans un adorable pyjama étoilé. Sa vidéo suivante est toute aussi craquante puisqu'elle met cette fois en avant son compagnon Matt Pokora (de son vrai nom Matthieu Tota), allongé près d'elle, vraisemblablement fatigué par les dernières heures intenses, tandis qu'elle lui caresse tendrement les cheveux. Un beau moment d'amour !

En annonçant la naissance de son deuxième petit garçon, Matt Pokora avait pris soin de préciser que tout s'était encore une fois très bien passé et que "tout le monde était en pleine forme". C'est le 10 décembre dernier que le couple a révélé attendre un heureux événement. Dans la foulée, une autre grande nouvelle était dévoilée : celle du mariage des deux superstars. Leur union civile s'est déroulée à la mairie du 8e arrondissement de Paris. Auparavant, Christina Milian a déjà été mariée au rappeur The-Dream, avec qui elle a eu sa fille Violet Madison, 11 ans.