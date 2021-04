M. Pokora papa : photo avec Kenna et Isaiah, retour à la maison auprès de Christina Milian

En 2019, interrogé par le site Magic Maman sur son futur rôle de père, M. Pokora avait librement évoqué cette nouvelle casquette. Il se voyait ainsi comme un papa "cool mais à cheval sur la discipline, les valeurs de travail, de respect, de l'hygiène de vie, le sport..." et assurait n'avoir "aucune angoisse" particulière avec la venue au monde d'un enfant. Bien rodé, l'arrivé de Kenna ne devrait donc pas le déstabiliser plus que ça. Adepte de mode, M. Pokora ne compte pas non plus jouer à la poupée avec ses fils et déclarait : "Un enfant doit ressembler à un enfant, pas à une rockstar." Mais aucun doute qu'il doit avoir hâte de leur faire enfiler maillots de foot et de baskets, deux sports dont il est un passionné !