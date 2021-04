M. Pokora papa pour la 2e fois : leçon à la maternité sous l'oeil de Christina Milian

Le 24 avril, M. Pokora annonçait la naissance de son deuxième enfant : un petit garçon prénommé Kenna. Un bébé fruit de son histoire d'amour avec la chanteuse et comédienne américaine Christina Milian. La jeune maman est encore à l'hôpital et peut compter sur son amoureux pour lui tenir compagnie.

Dans la story de son compte Instagram, Christina Milian n'hésite pas à partager son bonheur en photos et vidéos, dévoilant un peu son quotidien à la maternité à Los Angeles depuis qu'elle a accouché. La star âgée de 39 ans a ainsi filmé le petit pied de son bébé, se gardant pour le moment de dévoiler son visage. Mais elle s'est aussi amusée à filmer M. Pokora, lequel continue d'apprendre des choses bien utiles pour un parent. Ainsi, elle a montré à ses followers que son amoureux avait eu droit à une leçon d'emmaillotage de bébé de la part d'une sage-femme ; l'interprète des tubes Les Planètes, Tombé ou encore Si t'es pas là filmant l'exercice avec son téléphone portable pour ne rien oublier. Un tuto utile mais surprenant puisque M. Pokora est déjà le papa Isaiah, son premier fils avec Christina Milian né en janvier 2020. Une petite mise à jour ne fait jamais de mal.

M. Pokora, de son vrai nom Matthieu Tota, se retrouve désormais à la tête d'une famille recomposée de trois enfants puisque sa chérie était déjà la maman de Violet, née en février 2010 de son histoire passée avec le rappeur The-Dream. M. Pokora partage la vie de Christina Milian, à qui l'on doit le tube When You Look At Me depuis 2017. Une histoire d'amour qui a donné lieu à un discret mariage organisé à Paris, dans le 8e arrondissement, au début du mois de décembre 2020.