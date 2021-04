M. Pokora en deuil : le chanteur perd un être cher le jour de la naissance de son fils Kenna

Les vacances d'été restent encore un concept un peu flou pour la plupart des français. Pour M. Pokora, une chose était sûre : le jeune papa allait se rendre en famille dans le Var pour déguster les succulents plat du chef étoilé Philippe Da Silva. Hélas, le samedi 24 avril 2021, le célèbre cuisinier est mort à l'âge de 67 ans des suites de complications liées à la Covid-19, comme son entourage l'a annoncé. Sa disparition est un déchirement pour le monde de la gastronomie tricolore, pour ses proches et ses nombreux clients habituels.

Je me faisais déjà une joie de revenir vous rendre visite

"R.I.P Chef. Monsieur Da Silva, je me faisais déjà une joie de revenir vous rendre visite cet été dans le sud..." regrette M. Pokora, en partageant un portrait du fin gourmet sur son compte Instagram. Figure emblématique des fourneaux à la française, Philippe Da Silva était à la tête de l'établissement internationalement reconnu l'Hostellerie des Gorges de Pennafort, situé à Callas. Il avait ouvert ce restaurant avec sa femme Martine, originaire du Var, en 1995. Étoilé au Guide Michelin, ce lieu de haute gourmandise était un incontournable et recevait de nombreuses personnalités... dont Barack Obama ou le prince Albert de Monaco !

C'est une ombre au tableau pour M. Pokora qui nage actuellement dans le bonheur. Le jour de la mort de Philippe Da Silva, le chanteur et sa compagne Christina Milian accueillaient leur deuxième enfant, comme ils le révélaient chacun de leur côté sur les réseaux sociaux. "24 avril 2021, écrivait l'heureux papa. Bienvenue mon fils... Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable. Tout le monde est en pleine forme." Heureux mais en deuil, M. Pokora gardera toujours à l'esprit que ce jour fut teinté d'émotions diverses. Peut-être apprendra-t-il à ses fils - Isaiah est né en janvier 20220 - à cuisiner un saint-pierre rôti au gingembre confit et ciboulette en guise d'hommage...