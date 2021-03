Giovanni Castaldi en couple : Carine Galli accusée d'être vénale, il monte au créneau

Giovanni Castaldi est un homme heureux et amoureux. Et visiblement, son bonheur ne plaît pas à tout le monde. Pour preuve, un internaute s'est permis de lui envoyer un message assassin concernant son couple avec Carine Galli lundi 15 mars 2021.

Etre une personnalité publique, c'est parfois accepter de recevoir des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Mais il y a des sujets qui touchent plus que d'autres. Pour le fils de Jean-Pierre Castaldi (né de son union avec Corinne Champeval), c'est notamment son couple avec la belle Carine Galli. Les tourtereaux s'aiment depuis plus d'un an. Mais selon un internaute, cet amour n'est pas sincère. Et il n'a pas manqué de le faire savoir au principal intéressé en écrivant : "Qu'est-ce qu'elle est moche ta merde Castaldi. En fait c'est comme Wiltord, tu lui suces la kekette ou l'héritage. En fait, tu es vénale." Des mots doux dévoilés par le compagnon de la journaliste de 36 ans sur son fil d'actualité Instagram. Il n'a également pas manqué de répondre à leur détracteur, sans oublier de mentionner son compte : "Ce type de personne ! Hallucinant, donc un prof, tranquille qui envoie ce genre de message absolument débile et d'une vulgarité sans nom. Quelle époque formidable. Vous êtes pathétique."