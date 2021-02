Giovanni Castaldi : Sa "fabuleuse femme" Carine Galli s'emporte en direct, il adore !

Le Paris Saint-Germain s'est déplacé au Camp Nou mardi 16 février 2021 pour affronter le FC Barcelone pour les 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré les absences d'Angel Di Maria et Neymar, le club parisien a réussi l'exploit de s'imposer 4 buts à 1 contre l'équipe de Lionel Messi, notamment grâce à un triplé du joueur Kylian MBappé. La rencontre a forcément été suivie sur toutes les chaînes sportives, dont L'Équipe qui a décidé d'envoyer sa journaliste Carine Galli sur place, à Barcelone.

Bien que dans l'incapacité de rejoindre les tribunes, le nombre de place étant limité en raison de l'épidémie de coronavirus, la jolie blonde a eu l'occasion de prendre la température aux abords du stade. En direct et en duplex quelques minutes avant le match, Carine Galli est donc apparue à l'antenne mais la reporter sportive a été grandement importunée par les supporters du Barça. Elle donc fait savoir qu'elle les trouvait irrespectueux. "À part ces abrutis et ces gens très grossiers, du côté du Barça on a l'impression que c'est un match équilibré", a-t-elle commenté, très cash et se retournant pour lancer des regards inquisiteurs à leur encontre.

Carine Galli a par la suite pu en rajouter une couche en répondant à son interlocuteur, Olivier Ménard, qui se demandait pourquoi il y avait autant de monde dans les rues. "On est juste devant la porte principale du Camp Nou. Mais en fait ça peut se comprendre, parce que le couvre-feu n'est qu'à 22h à Barcelone donc ils ont le droit d'être dehors. Et vu qu'ils ne peuvent pas être à l'intérieur et qu'ils s'ennuient comme des rats morts, ils sont devant le stade", a-t-elle lâché, cinglante.

Une dernière pique qui a suscité les rires sur le plateau de L'Équipe mais aussi auprès de son compagnon, Giovanni Castaldi. En effet, le demi-frère de Benjamin Castaldi n'a pas loupé une miette de l'intervention de sa belle et a semble-t-il beaucoup apprécié sa force de caractère. Il n'a d'ailleurs pas hésité à partager l'extrait de son coup de gueule sur Twitter et à lui faire une petite déclaration d'amour au passage. "Ma femme est fabuleuse !", a-t-il légendé.