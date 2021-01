Giovanni Castaldi menacé de mort après avoir "fourché" en direct : "Il faut arrêter cette folie !"

Si l'ambiance à l'antenne était bon enfant, sur les réseaux sociaux, le lapsus de Giovanni Castaldi n'a pas plu aux supporters de l'OM... Sur Twitter, le journaliste a partagé le message inquiétant qu'il a reçu. "Dès que je vous vois, où que ce soit dans les rues de Paris, je tire sur vous ! Que ce soit votre femme ou vous, je vois l'un d'entre vous, je vous enlève la vie, soyez en sûr !", peut-on lire. Et l'amoureux de Carine Galli, elle aussi journaliste et animatrice, de s'insurger : "Pour avoir fourché sur une phrase, m'être excusé en direct, j'ai reçu plus de 300 messages comme ça !" Ce vendredi 15 janvier 2021, toujours sur le réseau social de micro-blogging, Giovanni Castaldi a poursuivi : "Je viens de m'entretenir avec le direct de la com de l'Olympique de Marseille et, comme en direct, je lui ai réitéré mes excuses. J'ai fourché et à aucun moment mon intention n'a été d'insulter le club. Il faut arrêter cette folie et la parano ! Rien ne justifie les menaces de mort."

Les Castaldi VS L'OM, un conflit qui ne date pas d'hier

Décidément, la famille Castaldi entretient des relations pour le moins particulières avec la ville de Marseille, et plus spécifiquement son club de football. En effet, en novembre 2020, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi avait, avec Jean-Michel Maire, tourné en dérision son camarade marseillais René Malleville. Le supporter de l'OM avait pris la mouche et choisi de s'éloigner de l'émission de Cyril Hanouna, qualifiant l'époux d'Aurore Aleman d'"abruti" dans son communiqué.

C'est alors que l'ancien animateur de Secret Story avait reçu une flopée de messages insultants, et même menaçants. Benjamin Castaldi avait même pris la décision de quitter les réseaux sociaux pour échapper à ses détracteurs. "Ça a pris de grosses proportions. Après tu as fait un message où tu me traites d'abruti. Et derrière, les conséquences de ça c'est que j'en prends plein la gueule. On menace de tuer ma famille, de tuer mes enfants, de déterrer ma grand-mère... Parce que j'ai ri, on me menace de mort ? Je ne suis pas d'accord. Avec ce message, tu ne t'en es pas rendu compte, tu déclenches le feu nucléaire. Et moi je ne suis pas ici pour me faire insulter, pour me faire menacer de mort. Je regrette si je t'ai blessé, je regrette les conséquences aussi. Quand j'ai mes enfants qui sont en larmes, je suis comme toi, je pète un plomb", avait lancé le papa de Julien (24 ans), Simon (20 ans), Enzo (16 ans) et Gabriel (4 mois) à René Malleville sur le plateau de TPMP.