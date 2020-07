Benjamin et Giovanni Castaldi réunis : rare photo avec leur père Jean-Pierre

Le bonheur d'être ensemble. Dimanche 26 juillet 2020, Jean-Pierre Castaldi était un papa comblé et entouré de ses deux grands garçons, Benjamin et Giovanni. Bien qu'ils soient le fruit de deux unions différentes, la complicité qui les lie est très forte. En témoignent leurs photos postées sur Instagram. À l'occasion d'un déjeuner place Dauphine à Paris, le trio a vraisemblablement passé un doux moment ensemble. "Un dimanche parfait entre rires et nostalgie", relate même le plus jeune, Giovanni.

Pour couronner le tout, le compagnon de la présentatrice Carine Galli a même eu l'opportunité d'aller applaudir son père de 75 ans au théâtre le soir même. Le comédien est en effet à l'affiche de Quelle famille !, une pièce de Francis Joffo dans laquelle il donne notamment la réplique à Armelle. Un moment fort en émotion pour celui qui évolue en tant que journaliste sur la chaîne L'Équipe comme il l'a fait savoir sur son réseau social. "Je n'avais pas revu mon père sur les planches parisiennes depuis douze ans. J'avais 18 ans et il en avait 63 ans. Je suis très fier et ému, car je vois toujours cette même passion qui anime mon papa malgré les années qui passent", a-t-il confié sous une image de son célèbre paternel en train de saluer son public.‬

Une famille nombreuse et soudée

Nul doute que la pièce de théâtre Quelle belle famille ! a une résonance toute particulière pour les Castaldi, eux qui forment une grande famille recomposée. En effet, l'animateur de Touche pas à mon poste est le fils de Catherine Allégret et de Jean-Pierre Castaldi. Giovanni est quant à lui issu de la relation entre leur père et Corinne Champeval, qui ont également eu une fille, Paola.

Benjamin Castaldi a lui aussi eu le goût d'avoir plusieurs enfants puisqu'il compte déjà trois fils, Julien (23 ans) et Simon (20 ans), nés de ses amours passées avec Valérie Sapienza, mais aussi Enzo (16 ans), fruit de idylle avec Flavie Flament. Il s'apprête même à replonger dans les couches et les biberons grâce à sa femme Aurore Aleman, elle-même maman de deux filles, Jade (18 ans) et Louise (14 ans), issues d'une précédente relation.

Du beau monde qui s'entend à merveille à en croire les récentes révélations de Jean-Pierre Castaldi pour le magazine Ici Paris. "On se rejoint tous les étés à Belle-Île-en-Mer. Mes deux derniers ont des rapports très privilégiés avec les fils de Benjamin, Enzo, 16 ans, Simon, 20 ans, encore étudiant, et Julien, 23 ans, qui est dans la com'. Et bientôt, j'aurai un quatrième petit-enfant", se réjouissait-il.