Jean-Pierre Castaldi fou de Corinne : "Elle a géré l'ingérable, disent les amis"

Jean-Pierre Castaldi (75 ans) est un homme heureux comme le dit au magazine Ici Paris. Le célèbre comédien a plutôt bien vécu son confinement, avec sa femme et sa fille Paola, qui suit des études d'ostéopathie, puisqu'il en a profité pour regarder des séries, relire des ouvrages et téléphoner à ses amis et ses proches comme ses fils Benjamin Castaldi et Giovanni, journaliste sportif en couple avec une jolie animatrice, Carine Galli. Enclin à la confidence lors de cet entretien, il a évoqué ses grandes histoires d'amour.

Une de ses romances les plus célèbres est celle qu'il a vécue avec Catherine Allégret, fille de Simone Signoret et du réalisateur Yves Allégret, qu'Yves Montand avait finalement adoptée en 1987. Avec Catherine, Jean-Pierre Castaldi a eu Benjamin, célèbre animateur et chroniqueur à la télévision. "J'ai vécu une belle histoire d'amour avec Catherine, puis dix ans comme un célibataire de cette époque et cinquante ans avec Marie-France Brière, qui est restée une grande amie. Mais 'la vie sépare ceux qui s'aiment' et 'la vie continue'. Après mon divorce, je ne voulais pas d'enfant. Ne plus emmener Benjamin à l'école ni venir le chercher m'avait manqué. Mais on a signé l'un des premiers divorces avec un consentement mutuel, et je suis devenu le gendre de Simone Signoret le jour où j'ai divorcé. Elle adorait son petit-fils, elle a tout fait pour le protéger, mais n'a jamais empiété sur mon rôle de père", raconte-t-il.

Et puis il a eu un coup de coeur pour Corinne Champeval, mère de Paola et Giovanni. "J'ai rencontré à ski une jeune fille de 20 ans de moins que moi, ma femme depuis trente-deux ans. Notre vie est une association. Elle a géré l'ingérable, disent les amis. Elle m'a apporté une certaine sérénité, et deux beaux enfants, des rayons de soleil dans ma vie. Je suis gâté", déclare-t-il.

La famille recomposée de Jean-Pierre Castaldi est une réussite : "On se rejoint tous les étés à Belle-Île-en-Mer. Mes deux derniers ont des rapports très privilégiés avec les fils de Benjamin, Enzo, 16 ans, Simon, 20 ans, encore étudiant, et Julien, 23 ans, qui est dans la com'. Et bientôt, j'aurai un quatrième petit-enfant." En effet, Benjamin Castaldi et sa femme Aurore seront bientôt les parents d'un petit garçon. Un nouveau venu qui viendra compléter ce clan très soudé.