"Elle sera très triste..." : Jean-Pierre Castaldi soucieux pour sa femme Corinne, bien plus jeune que lui

La famille recomposée de Jean-Pierre Castaldi est d'ailleurs une belle réussite : "On se rejoint tous les étés à Belle-Île-en-Mer. Mes deux derniers ont des rapports très privilégiés avec les fils de Benjamin, Enzo, Simon, encore étudiant, et Julien qui est dans la com'. Et bientôt, j'aurai un quatrième petit-enfant." En effet, Benjamin Castaldi et sa femme Aurore Aleman sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Gabriel qui aura 2 ans le 27 août prochain.