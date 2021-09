Jean-Pierre Castaldi et sa fille Paola : duo élégant en costume, comme James Bond !

Benjamin, Giovanni, Paola : Jean-Pierre Castaldi est proche de ses enfants ! Il a récemment profité d'une soirée avec sa petite dernière. Père et fille ont sorti le grand jeu pour découvrir le dernier film de Daniel Craig dans la peau de 007.

La sortie de Mourir peut attendre (en salles le 6 octobre prochain) enthousiasme les fans de la saga James Bond ! Daniel Craig, Léa Seydoux, Ana de Armas et même la famille royale britannique (menée par une scintillante Kate Middleton) ont assisté à l'avant-première du film, ce mardi 28 septembre 2021 à Londres. Un autre événement avait lieu à Paris, sans les acteurs, mais en présence de chanceux passionnés qui ont pu regarder Mourir peut attendre avant sa sortie. Parmi eux, figuraient Jean-Pierre et Paola Castaldi.

L'acteur et sa fille de 25 ans se sont rendus au Grand Rex, dans le 1er arrondissement de la capitale, pour cette projection. Jean-Pierre Castaldi portait un costume trois pièces noir et s'était dispensé de cravate. Paola, elle, était sublime en tailleur bordeaux au motif léopard, sous lequel se cachait un charmant soutien-gorge noir transparent en dentelle. Une pochette Saint Laurent et des souliers noirs complétaient sa tenue du soir.

Paola est le troisième et dernier enfant de Jean-Pierre Castaldi. La jolie blonde a deux grands frères, les animateurs télé Benjamin et Giovanni Castaldi. L'aîné est né du premier mariage de Jean-Pierre Castaldi, avec Catherine Allégret. Corinne Champeval, l'épouse de l'acteur, est la maman de Giovanni et Paola.

Jean-Pierre Castaldi évoquait justement son histoire d'amour avec Corinne dans une interview accordée au magazine Ici Paris et parue en juillet 2020. "J'ai rencontré à ski une jeune fille de 20 ans de moins que moi, ma femme depuis trente-deux ans. Notre vie est une association. Elle a géré l'ingérable, disent les amis. Elle m'a apporté une certaine sérénité, et deux beaux enfants, des rayons de soleil dans ma vie. Je suis gâté", avait-il expliqué.