Kate Middleton époustouflante : le prix d'or de sa robe scintillante

Cette sortie est également l'occasion pour la famille royale de réaffirmer son influence dans l'audiovisuel britannique. Charles est toujours directeur de l'Institut britannique du film, qui développe la promotion et l'accès à la culture cinématographique et télévisuelle tout en gérant leur archivage. De son côté, William est président de l'Académie du film britannique et des arts télévisuels (Bafta) depuis dix ans. En plus d'être une cérémonie de remise de prix, l'institution développe et forme des talents émergents via plusieurs formations au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Asie.