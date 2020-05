Billie Eilish se dévoile dans un court-métrage et dénonce le body-shaming

Outre son talent, si Billie Eilish est si connue à l'heure actuelle, c'est qu'elle a su construire un puissant personnage. Ayant commencé la musique à seulement 14 ans, la jeune femme originaire de Los Angeles a toujours camouflé son corps derrière des vêtements amples afin de se protéger du jugement des autres sur son physique. C'est ce qu'elle a tenu à expliquer dans un court-métrage engagé dévoilé le mardi 26 mai 2020 sur Instagram.

Intitulé NOT MY RESPONSABILITY, "Ce n'est pas ma responsabilité" en français, ce film la montre dans un débardeur moulant. "Vous me connaissez ? Vous avez des opinions sur ma musique, mes vêtements, mon corps. Certaines personnes détestent ce que je porte, d'autres adorent. Certains l'utilisent pour critiquer les autres, d'autres l'utilisent pour me critiquer (...) Vous voudriez que je reste silencieuse ? Le corps avec lequel je suis née n'est pas celui que vous vouliez ? Si je porte ce qui est confortable, je ne suis pas une femme. Si j'enlève des couches, je suis une p*te. Et vous me jugez", dit-elle dans la vidéo, tout en dévoilant un peu plus sa silhouette.

Si je porte plus, je vaux moins

"On imagine des choses à propos des gens, en se basant sur leur taille. On décide qui ils sont, ce qu'ils valent. Si je porte plus, je vaux moins. Qui décide ça ? Est-ce que ma valeur est basée uniquement sur votre perception ? Ou alors, votre opinion de moi n'est pas ma responsabilité", poursuit l'artiste récompensée aux Grammy Awards dans cette vidéo.

Comme Billie Eilish le précise en légende, ce court-métrage a été entièrement réalisé par ses soins. Il était originellement conçu pour être diffusé pendant sa tournée, qui a été annulée en mars à cause de la pandémie de Covid-19.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste de 18 ans se confie sur le jugement que portent les autres sur son style. "Les commentaires positifs sur ma façon de m'habiller prennent parfois des airs de slut-shaming. Du genre : 'Le fait que tu t'habilles comme un mec est génial, car ça permet à d'autres femmes de s'habiller comme des mecs et de ne pas passer pour des p*tes.' Je ne peux pas m'empêcher d'interpréter ça comme du slut-shaming et j'insiste sur le fait que je déteste profondément ça", avait-elle notamment expliqué dans une interview à V Magazine, en août 2019.