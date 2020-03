Billie Eilish se déshabille pour lutter contre le body shaming

2020 est l'année de Billie Eilish. Le dimanche 26 janvier 2020, la jeune artiste californienne a raflé quatre trophées lors des Grammy Awards, remportant un prix pour chaque catégorie dans laquelle elle était nommée. Enregistrement de l'année, album de l'année, chanson de l'année et meilleur album pop vocal : l'interprète de Bad Guy devient la plus jeune artiste à avoir remporté le prix de l'album de l'année, battant au passage le record détenu par Taylor Swift.

Hormis ses talents musicaux, la chanteuse est très engagée et notamment contre le body shaming (c'est le fait d'humilier ou de critiquer quelqu'un à propos de son apparence physique). Ainsi, elle porte des vêtements amples pour que son corps ne soit pas instrumentalisé. "Je ne veux pas que le monde sache tout sur moi. C'est pour ça que je porte des vêtements amples. Personne ne peut avoir d'opinion sur mon corps si personne n'a vu ce qu'il y a en dessous", avait-elle confié à V Magazine en août dernier. "Les commentaires positifs sur ma façon de m'habiller prennent parfois des airs de slut shaming. Du genre : 'Le fait que tu t'habilles comme un mec est génial, car ça permet à d'autres femmes de s'habiller comme des mecs, et de ne pas passer pour des p*tes.' Je ne peux pas m'empêcher d'interpréter ça comme du slut-shaming et j'insiste sur le fait que je déteste profondément ça", avait-elle ajouté, réagissant alors à des photos volées d'elle vêtue d'un débardeur moulant.

C'est la raison pour laquelle, sa prestation au AmericanAirlines Area de Miami, le lundi 9 mars 2020, a fait l'effet d'une bombe. La chanteuse de 18 ans a diffusé un clip dans lequel on la voit se déshabiller. En guise de bande-son, Billie Eilish déclame un monologue sur les pressions auxquelles les femmes sont confrontées dans l'industrie de la musique et le body shaming. "Si je porte ce qui est confortable, je ne suis pas une femme. Si j'enlève mes vêtements, je suis une salope. Bien que vous n'ayez jamais vu mon corps, vous le jugez toujours et vous me jugez à travers lui. Pourquoi ? On fait des suppositions sur les gens en fonction de leur poids. On décide qui ils sont, on décide de leur valeur. Si je porte plus ou moins de fringues, qui décide ce que ça fait de moi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ma valeur est-elle basée uniquement sur votre opinion ? Ou bien votre opinion n'est-elle pas de ma responsabilité ?" À la fin de la vidéo, Billie Eilish apparaît en soutien-gorge.

Cette prestation a été globalement bien reçue par le public malgré un ou deux détracteurs qui ont fait entendre leur voix.