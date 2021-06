Harry et William bientôt réconciliés : une "discussion privée" après l'hommage à Diana

Depuis des mois, on dit que William et Harry ne s'entendraient plus. Les tabloïds, à grands coups de sources anonymes, l'assurent : les deux princes rongés par leurs égos respectifs seraient en très mauvais termes. Alors que l'époux de Meghan Markle vient d'être papa d'une petite fille, il vient de quitter Californie pour se rendre à Londres. Une cérémonie d'hommage et l'inauguration de la statue de leur mère Diana Spencer est prévue le 1er juillet prochain, date d'anniversaire de la princesse de Galles, qui aurait fêté son 60e anniversaire.

Pour réconcilier les deux frères - puisque les funérailles du prince Philip n'auraient pas fait leur effet -, une rencontre privée entre William et Harry devrait être mis en place après l'inauguration de la statue. La cérémonie aura donc lieu jeudi dans le jardin en contrebas du palais de Kensington, où Diana a vécu, et où réside désormais William, Kate Middleton et leurs trois enfants. Pas plus de détails sur cette discussion privée, à l'abri des regards, n'ont encore fuité.

Dans son interview face à Oprah Winfrey, le prince Harry se confiait sur sa relation avec son frère aîné. "Comme je l'ai dit auparavant, j'aime William jusqu'à l'os, il est mon frère et nous avons traversé l'enfer ensemble et nous avons vécu beaucoup de choses, mais nous sommes sur des chemins différents. Nous sommes plus distants actuellement. Mais le temps guérit tous les maux, espérons-le", avait expliqué le père d'Archie (2 ans) et de Lilibet (21 jours). Il regrettait que les avis de son père le prince Charles et de son frère ne soient biaisés par l'influence du palais, de "la firme", comme il le qualifie durant l'entretien.

Pour l'heure, l'inauguration de la statue de Diana reste l'évènement le plus attendu. Une source expliquait au Sun qu'ils avaient "tous les deux insisté pour préparer leurs propres discours". Leurs retrouvailles aux funérailles de leur grand-père aurait été "un bon début" pour leur réconciliation, avait cité People. Tout semble s'être déjà adouci entre les deux frères, puisque Kate et William avaient fait parvenir un cadeau pour la naissance de Lilibet accompagné d'un mot tendre. Unis par le souvenir douloureux de la mort de leur mère, Harry et William ont tout pour repartir sur de meilleures bases.