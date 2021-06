Le prince Charles ne veut surtout pas qu'Archie devienne prince

C'est un non définitif. Le prince Charles ne voudrait absolument pas que Archie, le fils aîné de Meghan Markle et de son fils le prince Harry, ait un titre royal. Lors de leur interview avec Oprah Winfrey, les Sussex avaient regretté que leur fils n'ait pas hérité du titre de prince, tandis que George, Charlotte et Louis, les enfants de Kate Middleton et du prince William, eux, l'ont obtenu dès la naissance.

Selon les textes de la monarchie britannique, depuis l'abdication du roi Édouard VIII, tous les enfants et petit-enfants masculins ou féminins d'un souverain obtiennent automatiquement le titre de prince. Dès lors que la reine Elizabeth II décèdera, le prince Charles deviendra roi, ainsi, les enfants du prince Harry sont censés obtenir eux-aussi un titre royal.

Contrairement à ce que la loi prévoit, le prince Charles aurait décidé que ni Archie (2 ans), ni sa petite-soeur Lilibet, née le 4 juin 2021, n'obtiendraientde titre princier. Une source royale restée anonyme a confié au DailyMail que le prince Charles voudrait "limiter le nombre" de princes et de princesses au sein de la monarchie. Pourtant, aucun petit-enfant de souverain ne s'est vu refuser un titre princier, qui lui revient de droit. Une décision cruelle et surtout inégale entre Archie, Lilbet et leurs cousins.

"On a dit à Harry et Meghan qu'Archie ne deviendrait jamais prince, même lorsque Charles deviendra roi", a affirmé cette source. Le journal britannique explique que le palais voudrait que le contribuable britannique cesse de payer pour "une monarchie qui s'étend sans cesse". Pourtant, quand Meghan Markle et le prince Harry se sont retirés des membres senior de la famille royale, ils ont également pris leur indépendance financière. Leur vie n'est plus financée par le royaume, de même que leur sécurité.