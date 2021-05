Kate Middleton et William en Ecosse : qui s'occupe de George, Charlotte et Louis en leur absence ?

Il faut bien retourner au travail ! Le vendredi 21 mai 2021, le prince William s'est envolé en direction de l'Ecosse en tant que haut-commissaire de l'Assemblée Générale de l'Église d'Écosse. Un rôle autrefois rempli par feu le prince Philipp, dont le duc de Cambridge a hérité à sa mort en avril dernier. "Il est honoré de reprendre cette fonction", indique un porte-parole du palais de Kensington au Daily Mail. C'est sans doute pourquoi, pour le soutenir ,Kate Middleton a rejoint son époux le lundi 24 mai. Il s'agit, en sus, de leur premier voyage officiel, à deux, de l'année. Mais en attendant, qui s'occupe de leurs trois enfants, le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 6 ans et le prince Louis, 3 ans, restés à la maison en Angleterre ?

Elle n'est pas mariée, n'a pas de petit-ami, sa vie est totalement dédiée aux personnes dont elle s'occupe

Les enfants n'ont pas fait le déplacement puisqu'ils ont aussi leurs obligations, à l'école et à la garderie. C'est donc leur nounou à domicile, Maria Teresa Turrion Barrallo, qui a pris la relève de Kate et William. L'Espagnole a étudié au prestigieux Norland College de la ville de Bath, dans le comté de Somerset, et s'occupe de nos chères têtes couronnées depuis l'année 2014 - le prince George avait alors 8 mois. "Elle a travaillé pour d'autres familles de grande notoriété. C'est de là que les Cambridge ont entendu parler d'elle, expliquait une source du magazine HELLO! au moment de son embauche. Elle n'est pas mariée, n'a pas de petit-ami, sa vie est totalement dédiée aux personnes dont elle s'occupe. Elle est extrêmement professionnelle."

Retour dans un lieu hautement symbolique

Kate Middleton et le prince William peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Il est possible que Maria Teresa Turrion Barrallo, en cette situation exceptionnelle, reçoive un peu d'aide de Carole Middleton, la grand-mère de George, Charlotte et Louis. C'est donc en toute quiétude que le couple s'apprête à retrouver un endroit très symbolique, après avoir rempli ses fonctions dignitaires. Des décennies après s'être croisés, pour la première fois sur les bancs de l'université de St Andrews, les amoureux devraient s'offrir un virée dans l'établissement scolaire. L'occasion de rencontrer des étudiants, mis en difficulté par la crise sanitaire, tout en se remémorant le bon vieux temps. Et ça, sans les enfants dans les pattes...