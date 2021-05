Prince William piquant : il se moque de Kate Middleton et de ses talents de musicienne

En voyage officiel en Écosse, le prince William et son épouse Kate Middleton ont un programme chargé ! Le duc et la duchesse de Cambridge enchaînent les visites auprès d'associations et se sont arrêtés dans les locaux d'un centre disposant d'un studio de musique. Kate Middleton en a profité pour s'essayer à la composition, et a essuyé les moqueries de son mari...

William et Kate seraient en Écosse pour une opération séduction, afin d'étouffer les envies indépendantistes. Ils ont entamé leur mission ce lundi 24 mai 2021 avec des arrêts dans les villes de Coatbridge, Prestopans et enfin Édimbourg. Dans la première, les parents des princes George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) ont visité le centre social de l'association Turning Point.

À Prestopans, William et Kate étaient attendus dans les locaux de la Scottish Violence Reduction Unit. L'organisation oeuvre pour la réduction de la violence et la réinsertion à travers le sport et la musique. Ainsi, les Cambridge ont pu regarder des jeunes en pleine séance de boxe thaï et s'essayer à la composition musicale, dans un studio d'enregistrement.

Kate s'est amusée avec une console, au côté d'un producteur. Le prince William a écouté son oeuvre et a tranché sans détour : "Éteignez ça, ça me fait mal aux oreilles !"