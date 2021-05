George, Charlotte et Louis de Cambridge en manque de leur arrière grand-père, le prince Philip

La mort du prince Philip a affecté la famille royale britannique, enfants et petits-enfants et arrières petits enfants inclus ! Le prince William et son épouse Kate Middleton ont indiqué dans une lettre de remerciements que le duc d'Edimbourg manquait à leurs trois enfants, les princes George et Louis ainsi qu'à la princesse Charlotte.

La mort du prince Philip, survenue le 9 avril 2021, a ému toute la Grande-Bretagne. Le Duc d'Édimbourg était l'un des tauliers de la famille royale britannique, et laisse derrière lui une grande descendance. Les princes George, Charlotte et Louis sont déjà en manque de leur arrière-grand-père. C'est ce qu'indique un courrier adressé à un(e) citoyen(ne) britannique, dont le contenu a été révélé ! Après la mort du prince Philip, les membres de la famille royale ont reçu de nombreuses lettres de condoléances et de réconfort. Le prince William et son épouse Kate ont répondu à l'un de ces messages. "Le Duc et la Duchesse de Cambridge vous remercie pour votre mot gentil suite à la mort du Duc d'Édimbourg, peut-on lire sur la carte adressé par les Cambridge. Leurs Altesses Royales ont été incroyablement touchées par les nombreux messages attentionnés qu'ils ont reçus ces dernières semaines. Leur grand-père et arrière-grand-père leur manquera à tous, mais votre message a apporté du réconfort en cette période difficile."