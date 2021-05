Diaporama George, Charlotte et Louis de Cambridge en manque de leur arrière grand-père, le prince Philip

George, Charlotte et Louis de Cambridge en manque de leur arrière grand-père, le prince Philip

Portrait de famille du prince William et Kate Middleton avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, pour leur carte de voeux 2021.

La reine Elizabeth II, le défunt prince Phillip, duc d'Édimbourg, et leurs arrières-petits-enfants (de gauche à droite) le prince George, le prince Louis 'tenu par la reine Elizabeth II), Savannah Phillips (debout à l'arrière), la princesse Charlotte, $Isla Phillips tenant Lena Tindall et Mia Tindall.

La reine Elizabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince George et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham pour assister à la parade "Trooping The Colour" à Londres le 17 juin 2017.

La reine Elizabeth II d'Angleterre et son mari, le prince Philip, duc d'Edimbourg, en visite à Malte. Le 17 novembre 1967 © Keystone Press Agency / Zuma Press / Bestimage

8 / 21

Le prince George de Cambridge prépare, sous le regard bienveillant du prince William, duc de Cambridge, du prince Charles, prince de Galles et de la reine Elisabeth II, des puddings de Noël, dans le cadre du lancement de l'initiative 'Together at Christmas' de la Royal British Legion au Palais de Buckingham, le 21 décembre 2019.