Kate et William : Voyage en hélico avec les enfants, George, Charlotte et Louis

Ce même vendredi 7 mai, Kate Middleton s'était rendue seule à la National Portrait Gallery de Londres pour marquer la publication du livre de photos Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020. L'ouvrage compile les 100 photos qu'elle a sélectionnées à l'issue d'un concours lancé pendant le premier confinement, au printemps 2020. La duchesse passionnée de photographie avait alors invité ses concitoyens à immortaliser leur quotidien pendant la pandémie de Covid-19.

À la galerie, Kate a rencontré plusieurs auteurs de clichés retenus pour le livre. Elle s'est amusée à disposer un exemplaire devant une fontaine située près de Kensington.

Après la mort et les obsèques du prince Philip, duc d'Édimbourg (mort le 9 avril 2021 et inhumé le 17 avril), les Cambridge et la famille royale britannique ont retrouvé le sourire. Kate et William partagent désormais leur bonne humeur avec des millions d'internautes grâce à leur nouvelle chaîne YouTube. Une toute première vidéo de lancement a été mise en ligne le mercredi 5 mai. Le prince William y confie à son épouse : "Tu dois faire attention à ce que tu dis maintenant, ces gars nous filment." Kate Middleton lui répond malicieusement..."je sais !"