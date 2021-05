Le prince William raconte la fête d'anniversaire de Charlotte : à 6 ans, elle a déjà un sacré caractère !

Comme à son habitude, Kate Middleton a marqué l'anniversaire de sa fille en dévoilant un nouveau portrait. Sur le cliché réalisé par la duchesse de Cambridge, et relayé sur le compte Instagram de la famille royale, la jeune princesse apparaît tout sourire, la crinière dorée, dans sa jolie robe à fleurs. Difficile alors de ne pas remarquer sa ressemblance frappante avec son cher papa au même âge ! Ses frères George et Louis (bientôt 8 ans et 3 ans) ont davantage hérité des traits de leur mère, comme on a récemment pu le constater, à l'occasion des 3 ans du cadet de la famille.