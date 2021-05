Kate Middleton et William : Gros changements sur leur compte Instagram, place à la décontraction

Ce printemps est manifestement synonyme de changement pour l'équipe de communication des Cambridge ! Tout en lançant leur chaîne YouTube, le prince William et Kate Middleton ont opéré quelques changements sur leur populaire compte Instagram, suivi par 12,8 millions d'abonnés. C'est peut-être un détail pour beaucoup, mais sur les réseaux sociaux, ça veut dire beaucoup...

Depuis maintenant six ans, il fallait chercher le compte Instagram du palais de Kensington pour accéder aux actualités de Kate et William. Le nom de compte "KensingtonRoyal" a finalement été changé pour un nom plus personnel, celui de "dukeandduchessofcambridge". Une mise à jour qui s'accompagne d'une nouvelle photo de profil : un portrait du couple souriant et complice pris lors de sa visite du sentier d'Howth Cliff, en Irlande, en mars 2020.

Ce cliché plus décontracté, avec un décor naturel et ensoleillé, fait écho au goût des Cambridge pour la nature et la campagne. Comme l'a récemment montré la magnifique vidéo célébrant leurs 10 ans de mariage, le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans), semblent davantage s'épanouir au grand air, eux qui ont passé leurs différents confinement loin de Kensington, à Anmer Hall, leur maison de campagne du Norfolk.