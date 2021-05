Diaporama Kate Middleton et William : Gros changements sur leur compte Instagram, place à la décontraction

Portrait de famille du prince William et Kate Middleton avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, pour leur carte de voeux 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent la ferme du manoir à Little Stainton, Royaume Uni, le 27 avril 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Edward, comte de Wessex, James Mountbatten-Windsor et Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, parlent de deuil avec les travailleurs de première ligne lors de l'épidémie de Coronavirus (COVID-19). Le duc et la duchesse de Cambridge s'entretiennent sur le soutien crucial en matière de santé mentale fourni aux travailleurs de première ligne par la ligne de conseil et de soutien en cas de deuil Just 'B' de Hospice UK. Le 6 janvier 2021.