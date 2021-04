Kate et William : Plus amoureux que jamais dans une vidéo inédite avec George, Charlotte et Louis

Après la douleur de la mort du prince Philip, le bonheur ! Le prince William et son épouse Kate commémorent leur 10e anniversaire de mariage. À cette occasion, le couple a publié des images rares, les montrant amoureux et complices lors d'un moment en famille.

Ce jeudi 29 avril 2021, le Royaume-Uni célèbre les 10 ans de mariage du prince William et de Kate. À défaut d'une véritable fête (impossible à organiser, pandémie de Covid-19 et restrictions obligent), le duc et la duchesse de Cambridge se sont adressés à leurs fans sur Instagram. Leur compte officiel, @kensingtonroyal, a publié une vidéo montrant les mariés plus amoureux et complices que jamais !

"Merci à tous pour les gentils messages pour notre anniversaire de mariage. Nous sommes énormément reconnaissants pour ces 10 années de soutien que notre famille a reçu", signent "W et C" (pour William et Catherine, le vrai prénom de Kate) en légende de la publication. La vidéo compile les images d'un après-midi passé à la plage avec leurs trois enfants, les princes George, Charlotte et Louis (7, 5 et 3 ans), lors d'une journée venteuse, puis celles d'un autre instant en famille, dans le jardin de leur résidence, dans la campagne anglaise.