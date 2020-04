Kate Middleton et William : que devient la petite boudeuse de leur mariage ?

Mais qui est donc Grace van Cutsem ? Filleule du prince William, elle est la fille aînée de Hugh van Cutsem (junior), dont le défunt père était un ami proche du prince Charles. La mère de Grace est quant à elle Rose Astor, membre d'une célèbre famille britannique dont le lointain ancêtre était William Waldorf Astor, richissime Américain qui a fondé les hôtels de luxe Waldorf Astoria à la fin du XIXe siècle.

On sait finalement peu de choses sur ce que devient la "demoiselle d'honneur boudeuse", si ce n'est qu'elle a désormais deux petits frères prénommés Rafe et Charles. Sa mère Rose Astor, journaliste et entrepreneuse, avait l'habitude de partager leur vie de famille sur les réseaux sociaux, dont un séjour prolongé au Sri Lanka en 2018, avant de finalement fermer ses comptes Instagram et Twitter l'an dernier.

A noter qu'une cousine de Rose, Florence van Cutsem, fille de Nicholas (parrain du prince Louis de Cambridge) aujourd'hui âgée de 5 ans, a quant à elle tenu le rôle de demoiselle d'honneur en 2018 au mariage du prince Harry et de Meghan Markle.