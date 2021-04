Kate Middleton et William : Fous rires et atelier golf à la campagne, le couple s'éclate

Le 29 avril 2021, le prince William et Kate Middleton fêteront leurs 10 ans de mariage. Déjà ! L'occasion pour le duc et la duchesse de Cambridge de prendre des nouvelles des organisations qui ont bénéficié des dons effectués en guise de cadeaux de mariage. Le 27 avril, le couple a quitté Londres et le palais de Kensington pour se rendre dans le Nord du Royaume-Uni, dans le comté de Durham. Sur place, en doudounes et bottes, Kate et William ont profité d'une balade à la ferme et d'un atelier golf.

Les parents de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 3 ans) ont manifestement apprécié leur visite du centre Belmont Community ! Bien entourés et dans la bonne humeur, le duc et la duchesse de Cambridge ont reçu un cours de golf organisé par le Cheesy Waffles Project, une initiative qui vient en aide aux enfants et jeunes adultes aux besoins particuliers. Cette dernière a reçu le soutien financier de The Key, une des vingt-six organisations bénéficiaires du Royal Wedding Charitable Gift Fund, le fond de charité lancé par le prince William et Kate Middleton à l'occasion de leur mariage en 2011. Les jeunes mariés avaient alors eux-mêmes sélectionnés les différentes organisations.

Mardi, Kate Middleton était dans son élément à la campagne, à faire du sport avec des enfants. Il faut dire que la Britannique de 39 ans, après avoir grandi dans le Berkshire, préfère les grands espaces verts à l'agitation urbaine ! Se confiner ces derniers mois dans sa maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk, n'a donc pas été si désagréable... Après avoir effectué une visite d'une ferme non loin de là le matin, la duchesse de Cambridge a rangé sa parka et ses bottes hautes pour enfiler une autre tenue décontractée : tout en gardant son pull jacquard Troy London, sa chemise Sézane et son jean slim brut, elle a ressorti sa doudoune bleue Barbour et ses bottes lacées See by Chloé.