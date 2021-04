Kate Middleton et William, le sourire retrouvé malgré le deuil : première sortie depuis les obsèques

Pour leur première sortie officielle depuis les obsèques du prince Philip, Kate Middleton et le prince William ont visité le centre RAF (Royal Air Force) Air Cadets de Londres. Le 21 avril 2021, soit quatre jours seulement après les funérailles, le duc et la duchesse de Cambridge étaient donc de retour aux affaires royales... et avec le sourire !

Toujours en période de deuil, les parents de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) étaient vêtus de noir lors de leur sortie mercredi. Pour autant, le prince William et son épouse ont fait bonne figure en apparaissant souriants et détendus. Il faut dire que l'héritier au trône d'Angleterre était dans son élément, lui qui a été pilote de la RAF entre 2009 et 2013. De son côté, Kate Middleton a volontiers échangé avec plusieurs jeunes pilotes, tout en se glissant dans un simulateur de vol. "C'était vraiment une expérience unique et les cadets ont appris qu'ils arrivaient une heure avant", a raconté le capitaine Captain Al Lewis, comme l'a rapporté Hello!.

"Étant donné que nous n'avons pas eu beaucoup d'activité au cours des dernières années, cela a véritablement reboosté le moral (...). J'ai parlé au duc [de Cambridge] pour savoir s'il volait toujours et il a dit qu'il était très désireux d'essayer de maintenir ses heures de vol. Voler professionnellement lui manque clairement. C'était intéressant de voir la duchesse entrer dans le simulateur à sa place. Elle s'en est très bien sortie. Il la poussait à dire : 'Eh bien, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît'."