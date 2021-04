Kate Middleton distinguée aux obsèques du prince Philip : un look presque 100% recyclé

Kate Middleton est la reine du recyclage et ceux qui suivent de près les apparitions de la duchesse de Cambridge auront sûrement remarqué que plusieurs pièces de son look de ce samedi, aux obsèques de son grand-père par alliance, le prince Philip, n'avaient rien de nouveau.

La pièce majeure de sa tenue, qui a tout de suite tapé dans l'oeil lorsqu'elle a été photographiée en voiture avec le prince William, quittant leur domicile de Kensington Palade pour se rendre au château de Windsor est l'imposant et magnifique collier de perles qu'elle portait autour du cou. Cette pièce lui a été prêtée par la reine Elizabeth II, qui l'avait reçu en cadeau lors d'un voyage au Japon et la princesse Diana l'avait elle-même porté en 1982, lors d'un banquet officiel aux Pays-Bas. Mais ce samedi, ce n'était pas la première fois que Kate Middleton se faisait prêter cette pièce exceptionnelle par la reine Elizabeth. En 2017, alors enceinte, la Britannique de 39 ans l'avait eu pour fêter comme il se doit les noces de platine de la reine et du prince Philip au château de Windsor.

Côté bijoux, Kate Middleton a été gâtée par la reine puisqu'elle lui avait également prêté une paire de boucles d'oreilles que les plus grands admirateurs de Kate Middleton connaissent déjà. L'épouse du prince William s'était distinguée avec en juin 2019 pour la parade Trooping the Colour, le grand rendez-vous marquant cérémoniellement l'anniversaire de la reine Elizabeth II. Elle avait alors fait calèche commune avec Camilla, la femme du prince Charles. Cette journée avait été le grand retour de Meghan Markle après avoir accouché d'Archie quelques semaines plus tôt.

S'agissant de la robe portée par Kate Middleton aux obsèques du prince Philip, elle avait déjà été sortie lors d'un autre événement. Grande adepte des créations Roland Mouret, la maman des princes George (7 ans) et Louis (3 ans dans quelques jours) et de la princesse Charlotte (5 ans) a ressorti le modèle noir qu'elle avait porté par le passé lors du concert commémoratif Royal British Legion Festival of Remembrance organisé au Royal Albert Hall en novembre 2018.

S'agissant de son chapeau, recyclage aussi ! Kate Middleton, qui adore les créations de Philip Treacy, avait ressorti un modèle porté en novembre 2019, lorsqu'elle avait eu la larme à l'oeil au côté de la reine Elizabeth pour le Remembrance Day qui honore les victimes de la Première guerre mondiale.